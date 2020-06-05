شبانه فى لايف ”الخليج 365”: انتقال تريزيجيه للدوري التركي خطوة للوراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن فنار بخشه التركي ما زال يرغب فى ضم النجم المصري محمود تريزيجيه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة من صفوف أستون فيلا الإنجليزي ، مؤكدأ أن موافقة تريزيجيه على هذه الخطوة تعيده للخلف بالانتقال للدوري التركي .لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل
أضاف شبانه فى برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : تريزيجيه نجح فى الإنتقال إلى العالمية عن طريق تواجده فى الدوري الإنجليزي و ظهوره بمستوى جيد فى مشواه إحترافه ولكن لا يصح العودة خطوة للوراء باللعب فى الدوري التركي وهي نفس الخطوة الخطأ التى قام بها محمد النني بإنتقاله من أرسنال الإنجليزي لبشكتاش التركي على الرغم من أن النني كان احتياطيا فى أرسنال ولكن الأضواء كانت مسلطة عليه أكثر من بشكتاش .
أكد شبانه أن تريزيجيه يحظى بمكانة جيدة فى الدورى التركي بعد المستوى الذى قدمه اللاعب مع ناديه القديم قاسم باشا وهناك أكثر من نادي يرغب فى تواجده.
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