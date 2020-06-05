شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى حمدى فتحى يغازل خطيبته أمام الجمهور: حبيبتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، فى خطيبته روان كامل، أمام جمهوره ومتابعيه، حيث نشر صورهما معًا، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "حبيبتى"، فيما تفاعل عدد كبير من أصدقائه والجمهور مع الصور، ومن بينهم زميله فى الفريق عمرو السولية، الذى علق بإرسال إيموشن "قلوب".

وكان قد أعلن حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، فبراير الماضى، عن خطوبته على روان كامل، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، ونشر صورا من الاحتفال بالخطوبة، والذى اقتصر على بعض أهالى العروسين.

وتأتى خطوبة حمدى فتحى بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التى خضع لها، وحدد ماير، برنامج علاج طبيعى خاص للاعب، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء فى تنفيذ مرحلة التأهيل، التى تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى.

ويشار إلى أن حمدى فتحى كان قد أجرى خياطة فى غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبى جديد فى ألمانيا منتصف الشهر الجارى، تحت إشراف الخبير الالمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعى يقوم بتنفيذه فى القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.

Advertisements

وخلال الأيام الماضية، كان قد تواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن بحث مستحقات القلعة الحمراء لدى الجبلاية الخاصة بعلاج حمدى فتحى لاعب الأحمر، والذى أصيب فى معسكر المنتخب الوطنى الأول وأجرى جراحة وسيتحمّل اتحاد الكرة تكاليف علاج اللاعب حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واستفسر مسئولو القلعة الحمراء مع مجلس الجبلاية حول موعد تسديد هه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.