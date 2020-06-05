شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل: إدارة مصر المقاصة غدرت بى.. و فرجانى ساسى تصرفاته سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إسلام عادل لاعب فريق الأهلى ومصر المقاصة ووادى دجلة السابق موقف إدارة النادى الفيومى بـ"الغدر" عقب رحليه بطريقة غير مبررة مع العلم بتواجده مع الفريق منذ البداية قبل الصعود إلى الدورى الممتاز -وفقا لما قاله-.

وأوضح إسلام عادل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه عند الرحيل عن النادى الاهلى و الانتقال الى مصر المقاصة كان لديه تحدى كبير ونجح فى التواجد مع فريق مصر المقاصة بالصعود إلى الدورى الممتاز، بينما تعد من أفضل فترات حياتة الكروية، فترة اللعب فى نادى وادى دجلة والظهور بجانب الفرنسى مالودا لاعب دجلة السابق.

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وعلق إسلام عادل على التونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك أنه سلبى فى بعض تصرفاته عقب إحرازه الاهداف و عمل بعض حركات لحراس المرمى للفريق المنافس وأنه لديه قدرات مهاريه عالية ولكن الفترة الاخيرة لم تظهر مع الفريق الابيض بسبب إنشغاله ببعض الاشياء خارج كرة القدم -وفقا لقوله-.

وأشار إسلام عادل أن من أفضل اللاعبين فى تاريخ خط الوسط فى مصر هو حسام غالى قائد فريق الاهلى السابق و مدير الكرة فى الجونة حاليا لأنه كان يتميز اللعب المهارى وقدرته على الهجوم ونقل الملعب وتطوير أسلوبه داخل الملعب .

فيما وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل اعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب في صفوف المقاصة، تخطي عامه الـ 30، وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل أعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى، في نفس السياق، استقر إيهاب جلال علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.