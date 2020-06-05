شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تونسية: سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأندية لليد من تونس وإسنادها إلي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير إعلامية تونسية اليوم الخميس، أن الاتحاد الافريقي لكرة اليد اقترب من سحب تنظيم بطولة أفريقيا للأندية البطلة في نسختها 42 من النجم الساحلي التونسي على خلفية قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الأخيرة ضد الاتحاد التونسي للعبة، حيث كشفت إذاعة الديوان التونسية، أن هذا القرار جاء على خلفية أحداث نهائي كأس أفريقيا للأمم والتي أقيمت في يناير الماضي وشهدت فوز المنتخب الوطني على نظيره التونسي في المباراة النهائية والتأكيد على التأهل إلى الأولمبياد بشكل رسمي، والتي قضت بحرمان تونس من تنظيم أي مسابقة قارية لمدة 4 سنوات بسبب أحداث الشغب .

وأضافت التقارير التونسية ، أن الاتحاد الافريقي لكرة اليد سيقوم بإسناد التنظيم لمصر بدلاً من تونس ، حيث ستقام البطولة في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2021.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عقوبات قوية على الاتحاد التونسي بعد أزمة نهائي بطولة إفريقيا بين مصر وتونس، وقرر الاتحاد الإفريقي عدم تنظيم تونس لبطولات منتخبات وأندية لمدة 4 سنوات بجانب عقوبات مادية، قدرها خمسة عشر ألف يورو (15000 يورو). وكان منتخب مصر لكرة اليد قد نجح في اقتناص البطولة بالفوز على تونس بنتيحة 27-22، وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت المباراة مناوشات من بعض الجماهير التونسية في الدقائق الأخيرة للقاء ما تسبب في إيقافها بعد الهجوم على علي زين لاعب منتخب مصر.