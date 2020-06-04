شكرا لقرائتكم احمد فتحي يشكر الداعمين له في محنة اسرته.. ويبتهل بالدعاء لزوجته وبناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على انستجرام :"اشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجاب واشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي واسرتي والناس اجمعين أي سوء"

وأجري أحمد فتحي مسحة جديدة للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا بعد اعلان زوجته عن اصابتها بالفيروس بصحبة بناتها، وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.

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نجوم الكرة المصرية والسويشيال ميديا تعاطفوا مع أحمد فتحى بمجرد إعلان زوجة أحمد فتحى إصابتها وبناتها بهذا الفيروس اللعين انهالت التعليقات ورسائل الدعم على أحمد فتحى، وأكد الجميع فى دعمهم ومساندتهم لزوجة وأطفال جوكر الكرة المصرية وتمنوا لهم الشفاء العاجل من هذا الوباء الذى حل على العالم كله.



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على صعيد مغاير، عرضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على أشرف صبحى وزير الرياضة بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.