شكرا لقرائتكم أفشة يغازل جمهور الأهلى بالجلباب الصعيدى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل محمد مجدى أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جمهور القلعة الحمراء بنشر مجموعة من الصور عبر "أستوري إنستجرام" بالجلباب الصعيدى.

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادى الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم لصفوف القلعة الحمراء.

وطلبت إدارة الأهلي من نادي بيراميدز تأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة أفشة والذي كان يستحق تسديده في بداية شهر مايو الجاري لأجل لاحق في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي حاليا.

ووافقت إدارة بيراميدز على طلب الأهلى وقررت تأجيل القسط الأخير لحين عودة النشاط الرياضي وتحسن الأمور في الفترة المقبلة، في إطار التضامن بين الأندية خاصة مع توقف النشاط وتجميد الدوري وجميع المسابقات المحلية ما أثر بالسلب على جميع الأندية، وتسبب في أزمات مالية بالأهلي وكل أندية الدوري.

Advertisements

ويواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى وأخصائى التغذية، لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.



