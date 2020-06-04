شكرا لقرائتكم تخبط اتحاد الكرة لتمسكت الأندية بحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من التخبط داخل اتحاد الكرة، بعدما تمسكت أندية الجمعية العمومية بحضور اجتماع الجمعية الخاص بمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة حتى فى حالة إقامته بعد يوم 30 يونيو الجارى، بداعى أن اللائحة الحالية التى يعمل بها اتحاد الكرة تعطى الأندية التى شاركت فى كأس مصر الحق فى حضور الجمعية العمومية باعتبارها ضمن الجمعية العمومية، بينما لم يتم حتى الأن اعتماد اللائحة الجديدة والتى تعطى الأندية التى تاهلت للأدوار التمهيدية فقط حق المشاركة.

وتسبب هذا الأمر فى خلاف وجدل كبير داخل اتحاد الكرة خوفا من بطلان الجمعية العمومية المقبلة وبالتالى اللائحة الجديدة، حيث يرغب 217 ناديا فى حضور الجمعية العمومية وليس فقط 95 ناديا وفى حالة حضور العدد الأصلى والكبير فيوجد اتجاه وفقا لمصادر بالجمعية العمومية برفض أغلب بنود اللائحة الجديدة وعلى رأسها تقليص عدد الأندية ليصبح 95 بدلا من 217.

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في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانه فى " لايف السابع أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يرفض التمديد للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد يوم 31 يوليو المقبل وهو موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية وفقا لقرار تعيينها ، على أن يتولى وليد العطار المدير التنفيذى الحالي للجبلاية إدارة اتحاد الكرة والقيام بأعمال رئيس الاتحاد حتى موعد إقامة الانتخابات.

تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه فى لايف اليوم السابع أن بعد يوم 31 يوليو المقبل ستتحول اللجنة الخماسية للجنة انتخابية مسئولة عن الاشراف على الانتخابات فقط وكذلك فحص اوراق المرشحين ومتابعة العملية الانتخابية، بينما سيقوم وليد العطار بادارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد، أضاف شبانه أن اللجنة الخماسية سيكون عليها انهاء اللائحة الجديدة والتي من بينها تحديد شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قبل 31 يوليو والدعوة لجمعية عمومية لمناقشة و اعتماد اللائحة.