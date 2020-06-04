شكرا لقرائتكم وائل جمعة: جوزيه رفض عودة الحضرى إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة مدافع الأهلى الأسبق إن إدارة القلعة الحمراء تعرضت لضغوط كبيرة من أجل إعادة عصام الحضري بعد هروبه إلى نادي سيون السويسري مؤكدا أن البرتغالى مانويل جوزيه رفض هذا المبدأ وأصر على عدم عودته.
أكد جمعة خلال تصريحات تلفزيونية :"جوزيه رفض تمامًا عودة عصام الحضري، كان يرفض أي في فرد يتدخل في عمله سواء هو أو حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق وإدارة الأهلي تعرضت لضغوطات كبيرة من أجل إعادة الحضري، لكن جوزيه رفض هذه الضغوطات ورفض عودته".
وتوجه الحضري إلى نادي سيون السويسري في يناير 2008 دون الحصول على إذن من النادي الأهلي، إلا أن الحارس الأسطوري في الكرة المصرية حاول في أكثر من مرة العودة للجزيرة إلا أن المحاولات انتهت بالفشل ليخوض أكثر من تجربة محلية بعد ذلك كان من أبرزها اللعب في صفوف الزمالك والإسماعيلي بجانب الاتحاد السكندري.
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