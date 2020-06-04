شكرا لقرائتكم تقارير اسبانية: برشلونة يرغب فى الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن رغبة برشلونة فى الانسحاب من صفقة المهاجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي القادم، لاسيما بعد تمسك مسئولو النيراتزوري بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 111 مليون يورو، وهو ما تراه إدارة البارسا مبلحغا كبيرا بسبب الأزمة الإقتصادية الكبيرة التى ضربت النادي جراء توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة لا يستطيع تحمل قيمة الشرط الجزائي نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ويكافح من أجل التعاقد مع مهاجم آخر في الصيف.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان ليس لديها أي نية لبيع اللاعب بأقل من ذلك، كذلك رفضت إقحام أي لاعب من البارسا في الصفقة، على الرغم من عرض برشلونة مبلغ 90 مليون يورو نقدًا بالإضافة إلى لاعب اخر.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة في برشلونة ليست بسبب الوباء وتوقف النشاط فحسب، بل في صعوبة بيع لاعبين من الفريق خلال هذه الفترة، حيث حاول يوفنتوس فى إقناع لاعب البارسا ارثر ميلو بالتعاقد معه مقابل رحيل ميراليم بيانيتش لاعب الفريق إلى البارسا، ولكن اللاعب البرازيلي رفض.

ولم يتوقف الأمر عن ميلو فقط، بل يرفض عدد من اللاعبين مثل ارتورو فيدال وعثمان ديمبلي الرحيل عن صفوف البارسا، وهو ما يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم للحصول على أموال جديدة لسوق الانتقالات.

لاوتارو البالغ من العمر 22 عامًا ، انضم إلى إنتر قادمامن راسينج كلوب في صيف عام 2018 مقابل 25 مليون يورو.

وسجل لاوتارو 16 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة في 31 مباراة تنافسية هذا الموسم وأصبح لاعبًا أساسيا لمنتخب الأرجنتين ، حيث سجل تسعة أهداف في 17 مباراة.