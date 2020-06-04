شكرا لقرائتكم أحمد بلال : الاهلى منحنا الكثير وهذه نصائحي لحسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب احمد بلال نجم الاهلى السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائد الاهلى السابق حسام عاشور بالاعتذار لجماهير النادي الاهلى

واستطرد بلال في تصريحاته قائلا : " حسام عاشور أخطا في حق نفسه وفي حق جماهير الاهلى ولا ينبغى أن يوجه خلافه الإداري لمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل خاصة وأنه قيمة كبيرة ولازال على قيد الفريق حتى الآن ، مشيرا إلى أن حسام عاشور تاريخ كبير مع الأهلى وله رصيد كبير مع الجماهير "

وطالب بلال حسام عاشور بالاعتذار لجماهير النادي الاهلى قائلا : " عاشور عليه تقديم الاعتذار لجماهير الاهلى بغض النظر عن قراره القادم حتى وإن كان ارتداء قميص الزمالك "

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وكانت قد توترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

وبذلك تنتهى علاقة حسام عاشور بالأهلى ولن يكون له أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائجة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور ويلغى العروض والاستثناءات التى سبق وقدمها مجلس الخطيب للاعب وهى مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد بجانب العمل فى قناة النادى لكن كل هذه الاستئثانات تم إلغاؤها بعد اجتماع مجلس الأهلي.