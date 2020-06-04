شكرا لقرائتكم الأهلى يحتل المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية تفاعلا على السوشيال ميديا في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النادى الأهلى في المركز الثالث بقائمة الأندية التى حصلت على أكبر تفاعل من قبل الجماهير فى مختلف أنحاء قارة أفريقيا خلال شهر مايو الماضى على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" وفقا وفقا للدراسة التى أجراها موقع "Deportes Finanzas" الإسبانى. وجاء الأهلى في المركز الثالث بالقائمة بحصوله على 2 مليون تفاعل من الجماهير على موقع "فيس بوك" في الشهر الماضى ليأتى خلف فريقى الرجاء والوداد المغربين على الترتيب. Advertisements وتصدر نادى الرجاء البيضاوى المغربى قائمة أكثر صفحات الأندية تفاعلا من الجماهير في الشهر الماضى بالقارة السمراء بـ4.48 مليون تفاعل يليه الوداد البيضاوى بـ4.57 مليون تفاعل.

d8776202-9880-4cf0-9a30-bae02bfa5213 وكان دورى أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائى لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتى كان من المنتظر إقامتها فى النصف الأول من شهر مايو الماضى.

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