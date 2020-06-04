"إدارة الأهلي تعرضت لضغوطات".. جمعة يكشف رد فعل جوزيه من عودة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

صرح وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء تعرضت لضغوطات في وقت سابق من أجل إعادة عصام الحضري من جديد.

وأضاف جمعة في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "بي إن سبورتس 1" مساء الخميس :"جوزيه رفض تمامًا عودة عصام الحضري، كان يرفض أي في فرد يتدخل في عمله سواء هو أو حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق".

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وتابع :"إدارة الأهلي تعرضت لغضوطات كبيرة من أجل إعادة الحضري، لكن جوزيه رفض هذه الضغوطات ورفض عودته".

الحضري بعد مسيرة طويلة امتدت من عام 1996 وحتى 2008 قرر الرحيل عن القلعة الحمراء وتحديدًا عقب بطولة أمم أفريقيا والتي توّج بها المنتخب المصري على حساب المنتخب الكاميروني.

وتوجه الحضري إلى نادي سيون السويسري في يناير 2008 دون الحصول على إذن من النادي الأهلي، إلا أن الحارس الأسطوري في الكرة المصرية حاول في أكثر من مرة العودة للجزيرة إلا أن المحاولات انتهت بالفشل ليخوض أكثر من تجربة محلية بعد ذلك كان من أبرزها اللعب في صفوف الزمالك والإسماعيلي بجانب الاتحاد السكندري.