العين يوضح حقيقة التعاقد مع معلول وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين الإماراتي دخوله في مفاوضات لضم المحترف التونسي في صفوف الأهلي، علي معلول.

وقال العويس ـ بحسب ما أورد نادي العين في بيان مقتضب مساء اليوم الخميس ـ :"مدافع الأهلي المصري علي معلول لم يدخل القائمة الخاصة بخيارات مدرب العين ولم نفكر في السويسري رينيه فايلر".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم علي معلول بنادي العين وبعض الأندية السعودية خلال الفترة الماضية لكن مسؤول الأهلي أكد في تصريحات سابقة لمصراوي عدم وجود نية لديهم للتفريط في اللاعب التونسي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق العين التجمع للخضوع للفحوصات الطبية في العشرين من شهر يونيو الجاري على أن تكون انطلاقة معسكرهم استعداداً لاستئناف النشاط في مطلع يوليو المقبل.