"حفلة جوزيه وسيناريو الـ45 دقيقة".. تريكة وجمعة يكشفان كواليس نهائي الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تحدث نجما الأهلي السابق محمد أبو تريكة ووائل جمعة، عن ذكريات نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة (2006) والتي جمعت الفريق الأحمر بخصمه الصفاقسي التونسي.

أبو تريكة وصاحب هدف الفوز في الإياب، قال في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "بي إن سبورتس 1" اليوم الخميس :"جوزيه عقب مباراة الذهاب توجه إلى غرفة تبديل الملابس الخاص بفريق الصفاقسي ووجه رسالة للاعبي الفريق التونسي بأن الحفلة لم تنته بل ستكون في تونس".

وتابع :"بعد هذه الرسالة توجه إلينا، وقتها كنّا نشعر بالحزن خاصة بعد غضب جماهير الأهلي علينا بسبب النتيجة، وطالبا برفع رؤوسنا، ليس هذا فقط بل أكد لنا أننا سنتوّج باللقب من تونس".

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وأكمل :"بعد هذه الرسالة التفكير بدأ بالفعل في مباراة الإياب، وجوزيه كان يحضر جيدًا لهذه الموقعة".

في المقابل، سرد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق ونجم المنتخب الوطني كواليس الشوط الثاني في مباراة الإياب، موضحًا :"جوزيه كان راسم سيناريو كامل في الشوط الثاني بالكامل سواء كان طريقة اللعب أو التغييرات التي سيقوم بها".

وأكمل :"بين شوطي المباراة كنت أشعر أن جوزيه لم يكن متأكدًا بالفوز، لكنه كان يؤمن بالأسباب، ووجه لنا خطابًا مؤثرًا وهو أننا نلعب شوطًا للتاريخ حتى إذا لم ننجح في تحقيق الفوز".

وكان مباراة الذهاب بين الأهلي والصفاقسي والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في المقابل استطاع بطل مصر وعلى ملعب "رادس" في تونس من الرد بالفوز بهدف قاتل أحرزه محمد أبو تريكة قبل النهاية بلحظات قليلة ليخطف الأهلي اللقب من الصفاقسي ويتوّج باللقب الأفريقي الثاني على التوالي بعد الفوز على فريق تونسي آخر وهو النجم الساحلي بنسخة (2005).