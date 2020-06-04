خاص.. مهاجم غاني يشكو الزمالك للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب فريق الزمالك السابق، أن موكله لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تقديم شكوى ضد النادي الأبيض.
وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" اليوم الخميس :"اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية من خلال محامي أجنبي للحصول على مستحقاته عند الزمالك".
وتابع :"اللاعب كان سجّل فيديو أكد أنه ليس لديه مستحقات من الزمالك بعد تنازله عنها، ولا أعلم لماذا قرر اللاعب شكوى الزمالك للحصول على مستحقاته حاليًا".
وسبق وأن لعب أشيمبونج في صفوف الزمالم خلال صيف 2017، إلا أن المهاجم الغاني اتجه إلى صفوف بتروجيت في يناير عام 2018، بعدما لعب ست مباريات بقميص الفريق الأبيض أحرز من خلالها هدفين أهداف.
جدير بالذكرر أن أشيمبونج انتقل إلى صفوف الشمال القطري منذ موسم (2018 - 2019)، قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.
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