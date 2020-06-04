"اللاعبون باعوا سياراتهم".. مدرب أسوان يستقيل بسبب أزمة المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

قدم مجدي عبد العاطي استقالته من تدريب فريق أسوان بسبب تجاهل إدارة النادي لمستحقات اللاعبين والجهاز الفني طوال الثلاثة أشهر الماضية.

وعبر عبد العاطي عن ضيقة بشأن إدارة أزمة توقف النشاط من جانب مسئولي أسوان، وهو ما تسبب في مشاكل مادية للاعبي الفريق والجهاز الفني.

ونشر مجدي عبد العاطي بيانا عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يوضح فيه سبب استقالته من أسوان.

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وفي مقتطفات من بيان مدرب أسوان عن أسباب استقالته، قال:" كان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولاً و الجهاز الفني المعاون ثانيًا ً ".

وأضاف:" ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم و كان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم اسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر".

واختتم:" لذا أرجوا من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الإستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وادارتك الغير متوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعاً لهذا القرار".