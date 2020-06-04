بعد منشور "التطبيل".. حلمي طولان يرد على مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نشبت أزمة خلال الساعات الماضية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وحلمي طولان المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض والحالي بإنبي.

البداية كانت من المدير الفني حلمي طولان عندما وجه إشادة عبر صفحته الرسمية "تويتر" بعد قرارات إدارة النادي الأهلي والتي أصدرت يوم الثلاثاء الماضي (لمعرفة قرارات إدارة الأهلي.. اضغط هنا).

وقال طولان :"كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم".

طولان لم يكتفِ بهذه الرسالة بل عاد من جديد برسالة أخرى خلال الساعات الماضية: "علشان أثبت للناس إني زملكاوي يبقى ضروري أشتم في الناس وأسب وألعن وأتجاوز في حقهم".

وتابع: "ما ينفعش أكون زملكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم وألا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزملكاوية المحترمين ولا عايزيني أمسك طبلة زيكم".

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هذه الرسالة جعلت مرتضى منصور يخرج برسالة موجهًا هجومًا على حلمي طولان ليكتب رئيس القلعة البيضاء عبر صفحته "فيسبوك" مع نشر فيديو لطولان ظهر من خلالها مشيدًا برئيس الزمالك، قائلاً: "حلمى طولان لما كان قائد أوركسترا التطبيل للمستشار مرتضي منصور".

الخلاف لم ينته عند هذا الحد، بل عاد من جديد طولان ليكتب عبر صفحته على "تويتر" :"ده لما كنت بتتعامل معنا باحترام لكن لما تجاوزت في حقنا ردينا عليك بنفس أسلوبك".

جدير بالذكر أن العلاقة بين مرتضى منصور وحلمي طولان متوترة منذ فترة الأمر الذي جعل رئيس الزمالك يلغي عضوية طولان بالنادي الأبيض.