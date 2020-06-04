تشيلسي يتفوق على ليفربول في سباق ضم فيرنر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

زعمت صحيفة بيلد الألمانية أن تشيلسي على وشك التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.

وأشارت الصحيفة أن تشيلسي في طريقه للظفر بصفقة فيرنر، متوفقا على ليفربول وإنتر ويوفنتوس الذين أبدوا رغبة في الحصول على اللاعب.

وكشفت بيلد أن فيرنر أبدى موافقته على عقد مدته خمس سنوات مع تشيلسي بأجر قد يتخطى الـ10 ملايين يورو سنويًا.

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وبالرغم من اهتمام ليفربول المتواصل بضم فيرنر مؤخرا وإعجاب كلوب بقدراته، إلا أن" بيلد" أشارت بأن الريدز غير مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.

كذلك أبدى إنتر ميلان رغبة في ضم على فيرنر، ولكن سيدخلوا في مفاوضات في حالة إذا انتقل لوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وهو الأمر الذي قد يجعل تشيلسي يحسم الصفقة مبكرا قبل تحديد موقف إنتر.

كذلك وضع مسئولي يوفنتوس أعينهم على المهاجم وواصل فيرنر تألقه مع فريق لايبزيج هذا الموسم، صاحب الـ24 عاما، لكن البولندي ميليك مهاجم نابولي يمثل خيار أول للبيانكونيري لتدعيم الهجوم ويأتي بعده فيرنر.

ويواصل فيرنر تألقه مع فريق لايبزيج في البوندسليجا وتحديدا في منافسات هذا الموسم، حيث خاض 40 مباراة مع شارك خلالهم في تسجيل 43 هدفا، حيث أحرز 31 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات.