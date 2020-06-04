رسميا.. رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين تعلن موعد استئناف الموسم

أعلنت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين عن موعد استئناف موسم ال NBA بعد توقف قرابة الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورنا . وأعلنت الرابطة عقب اجتماعها اليوم عن استئناف موسم الـNBA ابتداء من 31 يوليو المقبل بمشاركة 22 فريقا.

وكانت الرابطة تفاضل بين واحد من اربع سيناريوهات منها استكمال جميع مباريات الموسم المتبقية وعددها 72 مباراة بمشاركة 30 فريقا او الانتقال مباشرة إلى فعاليات الأدوار الفاصلة للبطولة بمشاركة 16 فريقا أو مشاركة 20 فريقا في مرحلة المجموعات لتحديد فرق الأدوار الفاصلة أو التنافس بين 22 فريقا لتحديد التصنيف وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرابطة اليوم .

من 31 يوليو المقبل بمشاركة 22 فريقا.وكانت الرابطة تفاضل بين واحد من اربع سيناريوهات منها استكمال جميع مباريات الموسم المتبقية وعددها 72 مباراة بمشاركة 30 فريقا او الانتقال مباشرة إلى فعاليات الأدوار الفاصلة للبطولة بمشاركة 16 فريقا أو مشاركة 20 فريقا في مرحلة المجموعات لتحديد فرق الأدوار الفاصلة أو التنافس بين 22 فريقا لتحديد التصنيف وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرابطة اليوم .

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