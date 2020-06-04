مسابقات الآسيوي لكرة السلة تجتمع مع مسؤلي الاتحاد السعودي لبحث عودة النشاط

عقدت لجنة المسابقات بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة اجتماعا اليوم مع مسؤولي الاتحاد السعودي عبر الانترنت ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد لبحثسبل العودة الآمنة للنشاط .
تناول الاجتماع دراسة ومعرفة امكانية استئناف البرامج والانشطة وموعد اقامتها، وامكانية استضافةالبطولات القادمة للفئات والمراحل السنية المختلفة .
ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع كل من الدكتور غسان طاشكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج والحكم الدولي منصور الاحمري .
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