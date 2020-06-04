مسابقات الآسيوي لكرة السلة تجتمع مع مسؤلي الاتحاد السعودي لبحث عودة النشاط

عقدت لجنة المسابقات بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة اجتماعا اليوم مع مسؤولي الاتحاد السعودي عبر الانترنت ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد لبحث سبل العودة الآمنة للنشاط . سبل العودة الآمنة للنشاط . تناول الاجتماع دراسة ومعرفة امكانية استئناف البرامج والانشطة وموعد اقامتها، وامكانية استضافة البطولات القادمة للفئات والمراحل السنية المختلفة .

ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع كل من الدكتور غسان طاشكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج والحكم الدولي منصور الاحمري .

البطولات القادمة للفئات والمراحل السنية المختلفة .ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع كل من الدكتور غسان طاشكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج والحكم الدولي منصور الاحمري .

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