غياب رباعي أتليتكو مدريد عن المران قبل مواجهة أتليتك بلباو

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، غياب رباعي الفريق عن تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة أتليتك بلباو 14 يونيو الجاري، عقب قرار استئناف فعاليات

وغاب الثلاثي جواو فيلكس وأنخيل كوريا وشيمي فرساليكو عن التدريبات لظروف متعلقة بالإصابة.

فيما غاب المهاجم دييجو كوستا عن جزء من مران لتوجهه إلى إحدى المحاكم الإسبانية للتحقيق في قضايات التهرب الضريبي، مكتفياً بالمشاركة في جزء صغير من المران. استئناف فعاليات الدوري الإسباني وغاب الثلاثي جواو فيلكس وأنخيل كوريا وشيمي فرساليكو عن التدريبات لظروف متعلقة بالإصابة.فيما غاب المهاجم دييجو كوستا عن جزء من مران لتوجهه إلى إحدى المحاكم الإسبانية للتحقيق في قضايات التهرب الضريبي، مكتفياً بالمشاركة في جزء صغير من المران.

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