العين الإماراتي يوضح حقيقة مفاوضاته مع فايلر وعلي معلول

أوضح نادي العين الإماراتي، حقيقة ما تردد عن وجود مفاوضات جادة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والظهير الأيسر علي معلول.

ونفى مسؤولو العين الإماراتي ما تردد حول التفاوض مع السويسري رينيه فايلر.

وأكد ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم عدم صحة ما تردد حول مفاوضات فايلر أو التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي في الموسم الجديد. علي معلول.ونفى مسؤولو العين الإماراتي ما تردد حول التفاوض مع السويسري رينيه فايلر.وأكد ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم عدم صحة ما تردد حول مفاوضات فايلر أو التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي في الموسم الجديد.

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