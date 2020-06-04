إعلان المواعيد النهائية للمباريات المتبقية بكأس إيطاليا

أعلنت وزارة الرياضة الإيطالية، عبر الوزير فينتشينزو سبادافورا، المواعيد المحددة لمباريات كاس إيطاليا المتبقية.

وأعلنت الوزارة من خلال فيديو، تم نشره عن المواعيد الآتية:..

يوفنتوس – ميلان 12 يونيو على ملعب يوفنتوس

ستيديوم، بنصف النهائي.نابولي – إنتر 13 يونيو على ملعب سان باولو بنصف النهائي.النهائي 17 يونيو على ملعب الأولمبيكو في روما.