شيكابالا ينعي وفاة "الخال شبرا" أكبر مشجعي الزمالك

قام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنعي وفاة الخال شبرا أحد أكبر مشجعي نادي الزمالك.

و عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر شيكا صورة له مع الخال شبرا وكتب معلقا: "في الجنة يا خال".

وتوفى الخال شبرا اليوم بعدما تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها المستشفى ثم توفى. ويعتبر الخال شبرا من أقدم مشجعي الزمالك الذين ساندوا الفريق من المدرجات خلال العديد من المباريات.



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