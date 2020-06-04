الأهلي يجدد تعاقده مع لاعب فريق الطائرة عبداللطيف عثمان

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي عقد عبد اللطيف عثمان لاعب فريق الكرة الطائرة لموسم إضافي.

ووقع عثمان عقوده الجديدة التي تنتهي في صيف 2021.

وجاء التجديد للاعب عقب محادثات مع مدير النشاط الرياضي رؤوف عبد القادر. الطائرة لموسم إضافي.ووقع عثمان عقوده الجديدة التي تنتهي في صيف 2021.وجاء التجديد للاعب عقب محادثات مع مدير النشاط الرياضي رؤوف عبد القادر.

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