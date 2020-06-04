نجم سلة الزمالك يتعافى من كورونا .. ويوجه الشكر لإدارة النادي

حرص شعبان عبدالوهاب "بينو" نجم كرة السلة بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني السابق علي توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ولنائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم واحمد عادل عبدالفتاح عضو المجلس علي تقديم الدعم الكامل له.

وبدء اللاعب في التعافي من مرضه بفيروس الكورونا وخروجه من المستشفي اليوم والخضوع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين مقبلين.

َوكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه.

كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته.

تقديم الدعم الكامل له.وبدء اللاعب في التعافي من مرضه بفيروس الكورونا وخروجه من المستشفي اليوم والخضوع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين مقبلين.َوكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه.كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته.

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