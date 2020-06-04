رسمياً .. الأهلي يشكو قناة الزمالك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تقدمت إدارة النادي الأهلي، بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.
وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر
هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.
وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.
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