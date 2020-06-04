يعتبر الدوري السوري الممتاز البطولة الرئيسية في الجمهورية العربية السورية والتي انطلقت عام 1966، وُيشارك فيه 14 فريق، ويتأهل بطل الدوري الى كأس الاتحاد الآسيوي، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل أبطال الدوري السوري عبر التاريخ.

يُعد نادي الجيش أكثر الفرق إحرازاً للبطولة برصيد 17 مرة، ويليه نادي الكرامة الذي فاز 8 مرات، ويليهما نادي الاتحاد بـ 6 مرات.

يذكر ان الكرامة هو أول فريق في الدوري السوري حقق البطولة 4 مرات متتالية، أما الان فقد اصبح فريق الجيش الفريق الذي حقق بطولة الدوري أكثر من 4 مرات متتالية حيث استطاع تحقيق اللقب 5 مرات مواسم (2014-2015-2016-2017-2018).

ويعتبر نادي الكرامة أقدم الأندية في سوريا تأسيساً حيت تأسس في عام 1928، ويُعد أكثر الأندية في الدوري السوري تحقيقاً للوصافة ( المركز الثاني برصيد 12 مرة ).

إليكم سجل أبطال الدوري السوري عبر التاريخ

الموسم – 1966-67 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الفتوة

الموسم – 1967-68 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الفتوة

الموسم – 1968-69 – البطل – بردي – الوصيف – الفتوة

الموسم – 1969-70 – البطل – بردي – الوصيف – الفتوة

الموسم – 1972-73 – البطل – الجيش – الوصيف – الشرطة

الموسم – 1974-75 – البطل – الكرامة – الوصيف – الفتوة

الموسم – 1975-76 – البطل – الجيش – الوصيف – الشرطة

الموسم – 1976-77 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1978-79 – البطل – الجيش – الوصيف – الشرطة

الموسم – 1979-80 – البطل – الشرطة – الوصيف – الحرية

الموسم – 1981-82 – البطل – تشرين – الوصيف – الوثبة

الموسم – 1982-83 – البطل – الكرامة – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 1983-84 – البطل – الكرامة – الوصيف – جبلة

الموسم – 1984-85 – البطل – الجيش – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1985-86 – البطل – الجيش – الوصيف – جبلة

الموسم – 1986-87 – البطل – جبلة – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1987-88 – البطل – جبلة – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 1988-89 – البطل – جبلة – الوصيف – الشرطة

الموسم – 1989-90 – البطل – الفتوة – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1990-91 – البطل – الفتوة – الوصيف – جبلة

الموسم – 1991-92 – البطل – الحرية – الوصيف – جبلة

الموسم – 1992-93 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1993-94 – البطل – الحرية – الوصيف – جبلة

الموسم – 1994-95 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1995-96 – البطل – الكرامة – الوصيف – حطين

الموسم – 1996-97 – البطل – تشرين – الوصيف – الجيش

الموسم – 1997-98 – البطل – الجيش – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1998-99 – البطل – الجيش – الوصيف – الكرامة

الموسم – 1999-2000 – البطل – جبلة – الوصيف – حطين

الموسم – 2000-01 – البطل – الجيش – الوصيف – الكرامة

الموسم – 2001-02 – البطل – الجيش – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 2002-03 – البطل – الجيش – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 2003-04 – البطل – الوحدة – الوصيف – الكرامة

الموسم – 2004-05 – البطل – الاتحاد – الوصيف – الكرامة

الموسم – 2005-06 – البطل – الكرامة – الوصيف – الجيش

الموسم – 2006-07 – البطل – الكرامة – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 2007-08 – البطل – الكرامة – الوصيف – المجد

الموسم – 2008-09 – البطل – الكرامة – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 2009-10 – البطل – الجيش – الوصيف – الكرامة

الموسم – 2011-12 – البطل – الشرطة – الوصيف – الجيش

الموسم – 2012-13 – البطل – الجيش – الوصيف – الشرطة

الموسم – 2013-14 – البطل – الوحدة – الوصيف – الجيش

الموسم – 2014-15 – البطل – الجيش – الوصيف – الوحدة

الموسم – 2015-16 – البطل – الجيش – الوصيف – الوحدة

الموسم – 2016-17 – البطل – الجيش – الوصيف – تشرين

الموسم – 2017-18 – البطل – الجيش – الوصيف – الاتحاد

الموسم – 2018-19 – البطل – الجيش – الوصيف – تشرين