رياضة | ميلان يزف بشرى سارة لجماهير بشأن إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يزف بشرى سارة لجماهير بشأن إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف نادي ميلان الإيطالي بشرى سارة إلى جماهيره العريضة حول العالم، بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال الروسونيري في بيانًا أصدره اليوم الخميس دون الكشف عن تفاصيل ”خضع إبراهيموفيتش لفحص عقب إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليمنى. هو يتعافى جيداً ودون أية مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون عشرة أيام“.

وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاماً حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير/كانون الثاني لكنه خرج مُصاباً من التدريب الشهر الماضي.

وستكون أول مباراة لميلان بعد التوقف جراء جائحة كورونا إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا أمام يوفنتوس في 12 أو 13 يونيو/حزيران، كما سيخوض أولى مبارياته في الدوري في ضيافة ليتشي في 22 يونيو.