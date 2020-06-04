رياضة | كيف سيكون تشكيل تشيلسي بعد اقتراب التعاقد مع فيرنر؟.. هجوم ناري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف سيكون تشكيل تشيلسي بعد اقتراب التعاقد مع فيرنر؟.. هجوم ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى البلوز لكسر قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع الفريق الألماني خلال اليوم القادمة، حيث يقدر الشرك الجزائي بمبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وابتعد فريق ليفربول عن التعاقد مع فيرنر، بسبب عدم رغبتهم في دفع 50 مليون يورو في تلك الصفقة، وبدأوا في التحدث مع النادي من أجل إبرام الصفقة ولكن بسعر أقل من الشرط الجزائي.

وسوف يملك نادي تشيلسي هجوم ناري في حال ضم فيرنر، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة للبلوز تحت قيادة فرانك لامبارد كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - إيمرسون.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - ماسون ماونت.

خط الهجوم : حكيم زياش - بوليسيتش - تيمو فيرنر.

وسيعتمد لامبارد على تامي ابراهام مهاجم الفريق الحالي كلاعب بديل في الموسم المقبل، أو سيتم بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن والذي سينتهي في نهاية الموسم القادم.