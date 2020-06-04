رياضة | مولر يُفضل رونالدو على ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مولر يُفضل رونالدو على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توماس مولر نجم نادي بايرن ميونيخ، أنه يفضل اللعب بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على التواجد بجوار ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي عن بعد، أوضح مولر: "في بداية مسيرتي كنت أرغب في اللعب مع ميسي لأنني في ذلك الوقت كنت أتواجد في المنطقة وأسجل أكثر من الآن".

واستدرك: "لكنني في الوقت الحالي أقوم بالمزيد من المساعدة وسأحتاج إلى كريستيانو أكثر. لكن لدي روبرت (ليفاندوفسكي) المتألق بشكل مدهش".

وقال: "أرفع القبعة أمام كل منهما لكل ما قدموه. لكن في طريقنا إلى لقب كأس العالم لعبت ضدهما وفزنا عليهما ونفس الشيء في طريقنا لنهائيات عديدة بدوري أبطال أوروبا"، مضيفا: "كل لاعب يحتاج إلى الفريق".