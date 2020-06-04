رياضة | شيكابالا ينعى كبير مُشجعي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شيكابالا ينعى كبير مُشجعي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "الخال شبرا" أحد مشجعي نادي الزمالك القدامى بعد وفاته المنية اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا صورة له رفقة الخال شبرا مشجع نادي الزمالك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب عليها : ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. في الجنة يا خال ".

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ويعد الخال شبرا واحد من أقدم مشجعي نادي الزمالك الذين واظبوا على التواجد في المدرجات داخل وخارج مصر، حيث كان واحد من مؤسسي مجموعات تشجيع الفارس الابيض على مر العشرين سنة الأخيرة.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.