رياضة | نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك منذ فترة رغبة كبيرة في التعاقد مع أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع أحمد أيمن الذي أبدى موافقته على الانضمام إلى الأبيض في الصيف القادم ولكن عطل نادي بيراميدز الصفقة بسبب المقابل المادي الضحم.

وأكدت تقارير صحفية أن أحمد أيمن منصور تلقى عروض إماراتية وسعودية في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف القادم.

Advertisements

ولم تفصح التقارير عن هوية الأندية التي تريد ضم أحمد أيمن في الصيف ولكن حسب ما ذكرته فإنهم قدموا عرض ضخم إلى اللاعب.

وكشفت التقارير أن أحمد أيمن يفكر حاليا بجديه في الموافقة على أحد العروض المقدمة له وخوض تجربة جديدة في دوري أخر بالموسم القادم.

يذكر أن نادي بيراميدز لا يمانع في بيع أحمد أيمن منصور في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.