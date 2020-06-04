انت الان تتابع عبر DW..جيروم بواتينغ يطالب بمكافحة العنصرية بالتربية والتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أدان جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني العنصرية في الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في ألمانيا هناك أيضا ما يستوجب التغيير. ودعا لضم مكافحة العنصرية إلى المناهج الدراسية للأطفال.
قال جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ المنحدر من أم ألمانية وأب من غانا، والذي سبق له وأن تعرض لإهانات عنصرية، في مقابلة مع DW (اليوم الخميس الرابع من يونيو/ حزيران 2020) إن التعليم هو مفتاح هذه القضية لأنه لا يوجد شخص ولد عنصريا. وقال بواتينغ إن "قضية جورج فلويد تظهر لنا مدى اتساع رقعة العنصرية ضد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة، والدور الذي يلعبه التمييز العنصري. لكنه شدد أيضا على أن "العنصرية توجد في كل مكان".
وحول الأوضاع في ألمانيا، شدد بواتينغ على ضرورة "بذل جهود مضنية لمواجهة ظاهرة العنصرية"، وقد اشتكى من تنامي الهجمات مؤخرا في بلاده ضد "الأجانب، و(ضد) العديد من الأقليات الدينية".
وبالنسبة لبواتينغ فإن مكافحة العنصرية تبدأ من سنوات الطفولة الأولى، فـ"لا يوجد طفل في هذا العالم ولد عنصريا" وبالتالي لا بد من تعليم الصغار أن "العنصرية أمر غير مقبول"، وأضاف "ينبغي أن يبدأ ذلك في المدرسة، ينبغي أن يكون جزء متكاملا من المناهج الدراسية، فقط بهذه الطريقة سنتمكن من إحراز تقدم" في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر DW..جيروم بواتينغ يطالب بمكافحة العنصرية بالتربية والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.