شكرا لقرائتكم رابطة دوري السلة الأميركي توافق على خطة استئناف الموسم في ديزني وورلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير يوم الخميس أن مجلس مالكي فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وافق على خطة استئناف الموسم في ديزني وورلد في فلوريدا في خضم جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (إي.إس.بي.إن) التلفزيونية وصحيفة أثليتيك عن مصادر لم تسمها قولها إن مالكي الفرق وافقوا على استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا، وصوت 29 فريقا لصالح استئناف الموسم بهذه الصيغة بينما اعترض فريق واحد.

وطبقا للخطة سيتم إقامة كل المباريات في مجمع رياضي داخل المنتجع في أورلاندو والذي يضم العديد من الفنادق والملاعب ما سيسمح بعزل الفرق عن العالم الخارجي.

وكان دوري السلة الأميركي أول مسابقة في أميركا الشمالية تتوقف بسبب الجائحة بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا في منتصف مارس.