شكرا لقرائتكم تشيلسي قريب من التعاقد مع فيرنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بات الأوفر حظا للتعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، في الوقت الذي سيتخذ فيه القرار النهائي بخصوص مستقبله الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية يوم الخميس أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع لايبزج بقيمة 55 مليون يورو، وهو الشرط الذي سينتهي العمل به يوم 15 من يونيو الجاري .

وأضافت سكاي أن مصدرا مقربا من اللاعب قال إن فيرنر سيكون سعيدا باللعب لتشيلسي، رغم الإشارة إلى أنه يفضل الانتقال لليفربول الإنجليزي. كان فيرنر وصف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بأنه أفضل مدرب في العالم.

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وتابعت الشبكة البريطانية، أن فيرنر، 24 عاما، يريد الانتقال لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، مما يمنحه فرصة اللعب بانتظام.

وكان فيرنر وقع على عقد جديد مع لايبزيغ، ليستمر بموجبه مع الفريق حتى عام 2023، علما بأنه سجل 32 هدفا في الموسم الحالي، منها 25 هدفا في 29 مباراة بالدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ الألماني عرض مبلغ 30 مليون يورو لضم فيرنر منذ 12 شهرا، لكن اللاعب عاد ليؤكد عدم رغبته في الانتقال إلى النادي البافاري آنذاك، قبل أن يعلن في الشهر الماضي رغبته في اللعب خارج ألمانيا.

كان نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول ضم اللاعب، لكن المدير الرياضي بييرو أوسيليو قال الاسبوع الماضي أن فيرنر لن ينتقل إلى الفريق.