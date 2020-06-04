شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ«الأعلى للإعلام»: خالفت كل أعراف ومواثيق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي الأهلي تقدم إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، ضد قناة نادي الزمالك.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن «قناة الزمالك خالفت كل أعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير».

وأضاف النادي في شكوته أيضًا «الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل. هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير»، حسب تعبيره.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصنف بين أبناء الوطن.