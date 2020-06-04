شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يبرأ بيراميدز من التسبب بارتفاع أسعار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برأ محمود فتح الله المدرب العام ببيراميدز فريقه من التسبب في ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري مؤكدا أن الأسعار كانت في طريقها للصعود قبل وجود فريقه.

أضاف فتح الله خلال لقاء تلفزيونى على قناة "أون سبورت 1" :" بيراميدز أتولد بطل على الرغم من عدم حصد أي بطولة" موضحا :" لو حقق بيراميدز المركز الثانى هذا الموسم سننافس على اللقب الموسم المقبل".

وتحدث المدرب العام بفريق بيراميدز عن عودة النشاط الرياضى قائلا:" أتمنى عودة النشاط الرياضى ولكن الأوضاع الحالية هي من تحدد مصير الكرة".