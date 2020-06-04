شكرا لقرائتكم حرس الحدود يوفر أدوات خاصة بالتدريبات للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الادوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الاجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كافة الاخطوات الاستباقية.

وكشف محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، عن وضع موعد لخوض اللاعبين كشف اللياقة البدنية يوم 15 من الشهر الجارى بشكل فردى لكل لاعب استعدادا لعودة التدريبات الجماعية فى حالة إعلان عودة النشاط الرياضى من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اتحاد الكرة المصرى وأوضح محمد حليم أنه قام بوضع خطة تدريب بالاشتراك مع الجهاز الفنى لرفع الكفاءة البدنية للاعبين خلال المرحلة الحالية حيث يقوم اللاعب بالتدريب على الجرى لمدة 25 دقيقة يوميا و إجراء التدريب أون لاين مع زملائه مساء بالإشراف مع مدرب اللياقة البدنية .

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وينتظر المدير الفنى لفريق حرس الحدود قرار عودة التدريبات الجماعية لبدء اختبارات اللاعبين الأفارقة والوقوف على مستواهم البدنى والفنى قبل التعاقد معهم حيث تم عرض أكثر من لاعب على الجهاز الفني للفريق من بعض الوكلاء، ويأتى هذا القرار من قبل الجهاز الفنى لفريق حس الحدود من أجل المقارنة بين اللاعبين الاجانب الموجودين بالفريق حالياً وبين الذين سيتم أختبارهم للوقوف على مستوى كل منهم وإختيار الأفضل .

وأنشأ الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود جروب للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.