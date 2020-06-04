شكرا لقرائتكم "سجلوا الأغنية وابعتوها".. نادي برشلونة يطلب دعم جماهيره قبل استئناف "الليجا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادى برشلونة طالب من جماهيره غناء النشيد الخاص بالنادى الكتالونى وتسجيله بأنفسهم ثم إرساله من أجل إذاعته في ملعب "كامب نو" خلال مواجهات الدوري الإسباني بعد قرار استئناف المسابقة بدون حضور جماهيرى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة يسعى لتجميع نشيد النادى بأصوات الجماهير المختلفة من خلال المونتاج ليظهر على لوحة النتائج قبل وبعد كل مباراة يخوضها البارسا مع استئناف مسابقة الليجا.

أضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتى من نادى برشلونة لجعل الفريق يشعر بالدعم قدر الإمكان من الجماهير بعدما تقرر غيابهم عن الحضور في المدرجات خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المشجعين يملكون فرصة الظهور في التجميع النهائي الذى سيعرض بالفيديو في ملعب "كامب نو".

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو نادى برشلونة الإسبانى دراسة استراتيجية لإثبات إمكانية عودة الجمهور إلى كامب نو، لدعم البلوجرانا فيما تبقى من منافسات الموسم الحالى.

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وأشار برنامج "التشيرنجيتو" الإسبانى، إلى أن برشلونة يقوم بدراسة لإثبات أن الجمهور يمكنه العودة إلى ملعب "كامب نو"، لدعم الفريق الكتالونى خلال المراحل الأخيرة من الموسم الحالى بعد استئنافه، حيث تقرر استئناف مباريات الدوى الإسبانى 11 يونيو، دون حضور جماهيري، ليخسر برشلونة بذلك عامل الجمهور في الصراع المحتدم على لقب الليجا.

ويتصدر فريق برشلونة جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف بـ56 نقطة.

وكانت تقارير إنجليزية، قد أشارت إلى إمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المدرجات، بشرط حضور ربع الكثافة الجماهيرية التي يتحملها أي ملعب.