شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى يستقيل من تدريب أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، باستقالته من تدريب الفريق، موضحاً أن السبب هو في ذلك يرجع إلى تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المادية لدى النادي، منذ توف النشط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك:السادة أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الموقر... إن الحديث عن تجربتي مع ناديكم الموقر وما حققناه سويَّاً من إنجازات وانتصارات وما واجهنا من انكسارات و عثرات في رحلة الصعود يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها ، ولكن ستبقي هذه المغامرة هي الأجمل في سِجلي الشخصي قبل المهني ومن العلامات المضيئة في سيرتي الذاتية التي سأظل افتخر بها وكنت اتطلع أن نكمل معاً هذه التجربة إلا مداها ولكن لم تأتِ الرياح بما تشتهي سُفننا.

وكان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولاً و الجهاز الفني المعاون ثانيًا ًولأنني ارى نفسي مسؤولا ً عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم اتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية !!

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ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم و كان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم اسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر !!

لذا أرجوا من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الإستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وادارتك الغير متوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعاً لهذا القرار.

وختاماً اتقدم بخالص شُكري و امتناني لجماهير اسوان العظيمة وأهل هذه الارض الطيبة لدعمهم ومؤازرتهم لنا من أول يوم وثقتهم الكاملة في و في الجهاز الفني و اتوجه بالشكر الي جميع اللاعبين الذين شاركونا هذه التجربة والتي احسبها موفقة ولله الحمد والمنة .