شكرا لقرائتكم فايلر يعد خريطة البرنامج التدريبى للاعبي الأهلى بعد اقتراب عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأحمر من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجاري، وأرسل فايلر برنامج تدريبي جديد للاعبين تضمن الجري لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة بالإضافة لوجود تحدي بين اللاعبين من خلال التنافس على أكثر لاعب يؤدي البرامج اليومية بشكل صحيح ولمدة أطول.

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وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

فيما طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.