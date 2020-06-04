شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل الاجتماع الاول لـ اللجنة المكلفة بملف نادي القرن في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اليوم اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك اجتماعا وذلك من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر.

وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن الاجتماع الذى ترأسه المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك فى هذه الجلسة، وحضره كل من هاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى ثلاثي مجلس إدارة القلعة البيضاء، و محمد بيومي خبير لوائح كرة القدم، بينما اعتذر محمد فضل الله عن التواجد شهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد في عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك في لقب نادي القرن.

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وتمتلك اللجنة في الوقت الحالي مستند، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الإفريقي عام 2000 والذي أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أي خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادي صاحب لقب نادي القرن.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منها وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".