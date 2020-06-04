شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يتصدر ترشيحات "فرانس فوتبول" للاحتراف في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار صحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية واسعة الانتشار على تألق 3 نجوم بالأندية المحلية الإفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن لفتوا الأنظار بشدة في الموسم الحالي ورشحتهم للاحتراف الأوروبي.

وجاء بين هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك حيث قالت الصحيفة: "على خطى ميدو وعمرو زكي من لعبا للزمالك أيضًا، مصطفى محمد في طريقه ليكون نجمًا جديدًا لمصر، فهو مهاجم متكامل يمتلك القوة ويلقب بالبلدوزر على ضفاف النيل، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة".

وطالبت المجلة المعروفة من الأندية الأوروبية النظر لهؤلاء النجوم والتعاقد معهم وإعطائهم الفرصة لأنهم يستحقونها، نظرًا لسنهم الصغير وسعرهم الزهيد في سوق الانتقالات.

ووضعت مجلة "فرانس فوتبول" أيضًا ضمن قائمتها مهاجم مازيمبي وهدف النادي الأهلي، جاكسون موليكا بينما كان الاسم الأخير الذي تتوقع المجلة تألقه في السنوات المقبلة كان لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، كريم عريبي.

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