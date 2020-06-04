شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يسعى للتعاقد مع محمد صبحى حال إنهاء أزمة القيد مع فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو المصرى البورسعيدى فى التعاقد مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق حال إنهاء أزمة القيد مع الإتحاد الدولى خلال الأيام القليلة المقبلة فى ظل الازمة التى يعيشها الفريق الساحلى فى هذا المركز تحديدا فى الموسم الحالى والتى تفاقمت بشدة عقب إصابة الحارس الأساسى أحمد مسعود قبل لقاء نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية والتى تسبب فى خروج المصرى من البطولة بسبب الأخطاء الفردية من أحمد عبد الفتاح الحارس البديل .

كان مسئولو المصرى قاموا بتسديد المبلغ المستحق للإستئناف على الحكم الذى صدر ضدهم بعد قيد أى لاعب جديد خلال فترتين قيد تنتهى فى الميركاتو الصيفى المقبل ويحاول المجلس عن طريق نصر الدين عزام المحامى الدولى بالحصول على حكم يقضى بإنهاء القضية والإكتفاء بالفترة الماضية فقط ، حتى يتثنى للفريق التعاقد مع لاعبين جدد فى الميركاتو الصيفى المقبل .

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وتعد فرص محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك، صعبة، فى ظل تواجد الثلاثى محمد أبوجبل الذى يعيش أفضل فتراته الكروية ومحمود جنش الحارس الأساسى العائد من رحلة علاج طويلة بعد إصابته مع المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالقاهرة ، بالإضافة لمحمد عواد صاحب الإمكانيات الكبيرة .

وقد دخل المصرى فى بعض الصفقات من أجل الحصول على توقيعهم بشكل مبدئى على أن يتم تفعيل العقود مع إنهاء الازمة ووافق عدد من اللاعبين على ذلك، إلا أن كل هذه الأمور متوقفة على الحصول على حكم نهائى بات من الإتحاد الدولى يفيد بانتهاء الخصومة، من ناحية أخرى طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من إدارة ناديه ضرورة عودة جريندو عبد اللطيف مهاجم الفريق المعار لحرس الحدود لصفوف الفريق البورسعيدى بداية الموسم المقبل فى إطار تدعيم هجوم الفريق بلاعبيه المعارين فى ظل الأزمة التى يمر بها النادى من أزمة قيد اللاعبين بسبب قرار الإتحاد الدولى الذى ألزم المصرى بعدم قيد أى لاعب خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال أبيض السودانى .