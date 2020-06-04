شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورته برفقة كهربا في يخت بالساحل الشمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلى، لحظات من تواجده مع زميله محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم الفريق الاحمر وأصدقائهم خلال تواجدهم بأحد اليخوت فى الساحل الشمالى ضمن الفترة الماضية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد .

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وتواجد الثنائى كهربا و صالح جمعة فى إجازة ساحلية منذ عيد الفطر المبارك لكسر ملل حظر فيروس كورونا على البحر وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.

فيما طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الملف يتضمن أسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها أن الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية نظير إعارته لأندية أخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر ان المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذة الحالة.