شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الزمالك يغادر المستشفى بعد "مسحة" كورونا ويبدأ العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة شعبان عبدالوهاب "بينو" نجم كرة السلة بالزمالك والمنتخب الوطني السابق عن بدء تعافي اللاعب من مرضه، وأكدت خروجه من المستشفي اليوم، الخميس، وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية، وكشف الموقع الرسمى للزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة، من أجل حالة اللاعب واستكمال علاجه كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع اللاعب من أجل الاطمئنان على حالته.

وأكد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى وقت سابق أن اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته الصحية مستقرة وأضاف عادل عبدالفتاح أنه سيتم إجراء مسحة جديدة لشعبان عبد الوهاب للتأكد من سلبيتها لفيروس كورونا قبل خروجه من المستشفى، قبل أن تعلن زوجته اليوم عبر موقع الزمالك عن خروجه من المسستشفى.

وأكد عضو مجلس الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى يتابع حالة لاعب السلة السابق ودائم الاطمئنان عليه ويتمنى له خالص الشفاء بعدما تم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقى العلاج ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كما أعرب نادى الزمالك ومجلس إدارته عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم السلة وخرج شعبان عبد الوهاب اليوم من المستشفى، وذلك من أجل بدء مرحلة العلاج المنزلى.