رسميا.. الأهلي يشكو قناة الزمالك بسبب تصريحات مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك؛ بحجة مخالفتها كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وأشار النادي الأهلي ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس ـ إلى أن قناة الزمالك جاء بها سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير.

وأشار النادي الأهلي، إلى أن شكوته تضمنت أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل.

وأتم الأهلي بيانه بـ :"هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير. وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن".