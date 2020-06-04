"دفع ثمن قراره الخاطئ".. مدرب بيرو ينتقد لاعب بيراميدز السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني الحالي لمنتخب بيرو، كريستيان بينافينتي بعد الخطوة التي اتخذها بالرحيل عن شارلروا البلجيكي والانتقال لمصر من خلال فريق بيراميدز.

وقال المدير الفني لمنتخب بيرو في حواره لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، :"المال ليس كل شيء، بينافينتي دفع ثمن قراره الخاطئ بترك بطولة قوية مثل الدوري البلجيكي والانتقال للدوري المصري من أجل المال".

وتابع :"بينافينتي دفع ثمن قراره بترك أوروبا والرحيل للدوري المصري".

وواصل المدير الفني الأرجنتيني حديثه عن بينافينتي، قائلاً :"تجربته الحالية مع نانت لم تكن ناجحة لأنه فقد الاستمرارية في التطور، وبالتالي كان من الطبيعي أن يبتعد من حسابات المنتخب البيروفي".

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بينافينتي مسيرته الرياضية بدأت مع فريق الشباب بريال مدريد حتى تم تصعيده للفريق الثاني بالنادي الملكي خلال عام 2015.

وانتقل نجم منتخب بيرو في يناير موسم (2018 - 2019) إلى صفوف بيراميدز في صفقة قدرت بستة ملايين يورو.

وخاض صاحب الـ26 عامًا 12 مباراة مع بيراميدز ليسجل ثلاثة أهداف كما صنع أربع تمريرات حاسمة.

مسيرة اللاعب البيروفي استمرت من خلال انتقاله من بيراميدز مطلع الموسم الحالي إلى صفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة.

ولعب بينافينتي 12 مباراة مع نانت خلال الموسم الحالي حيث لم يسجل أي هدف إلا أنه صنع تمريرة حاسمة واحدة فقط.