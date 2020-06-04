بعد إصابته بكورونا.. لاعب سلة الزمالك يتعافى ويغادر المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

خرج شعبان عبد الوهاب لاعب فريق السلة بنادي الزمالك ونجم المنتخب الوطني السابق، من المستشفى اليوم الخميس بعد تعافي اللاعب من مرضه.

وكان لاعب الزمالك تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل رئيس الزمالك مرتضى منصور يتدخل لمساندة اللاعب من خلال اجرائه لاتصالات مكثفة مع وزارة الصحة لعلاج اللاعب.

وكشفت زوجة اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، الخميس، أن شعبان عبد الوهاب "بينو" خرج من المستشفى، وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية.

جدير بالذكر أن اللاعب تلقى مساندة قوية من أعضاء مجلس إدارة الزمالك بداية من مرتضى منصور بجانب الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة بالنادي الأبيض.