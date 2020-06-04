محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
خرج شعبان عبد الوهاب لاعب فريق السلة بنادي الزمالك ونجم المنتخب الوطني السابق، من المستشفى اليوم الخميس بعد تعافي اللاعب من مرضه.
وكان لاعب الزمالك تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل رئيس الزمالك مرتضى منصور يتدخل لمساندة اللاعب من خلال اجرائه لاتصالات مكثفة مع وزارة الصحة لعلاج اللاعب.
وكشفت زوجة اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، الخميس، أن شعبان عبد الوهاب "بينو" خرج من المستشفى، وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية.
جدير بالذكر أن اللاعب تلقى مساندة قوية من أعضاء مجلس إدارة الزمالك بداية من مرتضى منصور بجانب الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة بالنادي الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. لاعب سلة الزمالك يتعافى ويغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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